Директриса школы избежала тюрьмы после вечеринки с алкоголем и наркотиками

Прибыв на место, полицейские обнаружили на газоне перед домом подростка в тяжелом состоянии — он дрожал и его рвало. Несовершеннолетнего экстренно госпитализировали. Внутри дома сотрудники полиции насчитали около 100 школьников. Там же находилась коллега хозяйки — учительница Карли Андерсон.