Директриса школы избежала тюрьмы после вечеринки с алкоголем и наркотиками

В американском штате Флорида бывшая директриса начальной школы Элизабет Хилл-Бродиган получила условный срок по делу о вечеринке для несовершеннолетних, на которой употреблялись алкоголь и наркотики. Об этом сообщает издание People.
Инцидент произошел 19 января. По данным полиции, 48-летняя Хилл-Бродиган устроила у себя дома вечеринку для учеников, где подросткам был доступен алкоголь и запрещенные вещества. О происходящем правоохранительным органам сообщили соседи, пожаловавшиеся на шум.
Прибыв на место, полицейские обнаружили на газоне перед домом подростка в тяжелом состоянии — он дрожал и его рвало. Несовершеннолетнего экстренно госпитализировали. Внутри дома сотрудники полиции насчитали около 100 школьников. Там же находилась коллега хозяйки — учительница Карли Андерсон.
Позже выяснилось, что один из участников вечеринки был задержан за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
После произошедшего обе сотрудницы были уволены из школы. Суд приговорил Хилл-Бродиган и Андерсон к условным срокам. Директрисе удалось избежать реального лишения свободы благодаря заключенной сделке со следствием о признании вины.
