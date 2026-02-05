Чиновница из Усолья-Сибирского предстанет перед судом за превышение полномочий

Прокуратура Усолье-Сибирского направила в суд уголовное дело против 44-летней женщины, обвиняемой в превышении должностных полномочий. В 2014 по 2018 годы начальник отдела в администрации города, не предприняла меры для обследования многоквартирного дома на улице Ватутина.
— Здание находилось в аварийном состоянии и не было признано таковым в установленном порядке. Это привело к тому, что дом не был включен в программу переселения граждан из аварийного жилья, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе надзорного органа.
Под руководством обвиняемой был составлен договор социального найма, по которому 33-летняя женщина, относящаяся к категории детей-сирот, и её дети были вселены в квартиру в этом доме. Но вместо обещанного жилья их ждало пустое помещение без окон, сантехники и полов. Уголовное дело уже передано в суд для рассмотрения.
