Чиновница из Усолья-Сибирского предстанет перед судом за превышение полномочий

Под руководством обвиняемой был составлен договор социального найма, по которому 33-летняя женщина, относящаяся к категории детей-сирот, и её дети были вселены в квартиру в этом доме. Но вместо обещанного жилья их ждало пустое помещение без окон, сантехники и полов. Уголовное дело уже передано в суд для рассмотрения.