В Канаде группа в костюмах Робин Гуда обокрала супермаркет ради бедных

В канадском Монреале одетые как Робин Гуд активисты в знак протеста против растущих цен совершили налет на продуктовый магазин и раздали украденную еду нуждающимся. Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Активисты называют свою организацию «Робины с аллей». В нее входит около 60 человек. После налета на продуктовый воры развезли награбленное по городским пунктам раздачи еды для бедных.
Несколько недель назад они же обнесли продуктовый магазин в костюмах Санта Клауса и эльфов.
«Когда двух рабочих мест недостаточно, чтобы прокормиться, иметь крышу над головой и заботиться о своей семье, все средства становятся законными», — уверен один из членов банды.
