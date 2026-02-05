Ричмонд
В Канаде группа в костюмах Робин Гуда обокрала супермаркет ради бедных

Одетые как Робин Гуд активисты обокрали супермаркет и раздали продукты нуждающимся.

Источник: Аргументы и факты

В канадском Монреале одетые как Робин Гуд активисты в знак протеста против растущих цен совершили налет на продуктовый магазин и раздали украденную еду нуждающимся. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Активисты называют свою организацию «Робины с аллей». В нее входит около 60 человек. После налета на продуктовый воры развезли награбленное по городским пунктам раздачи еды для бедных.

Несколько недель назад они же обнесли продуктовый магазин в костюмах Санта Клауса и эльфов.

«Когда двух рабочих мест недостаточно, чтобы прокормиться, иметь крышу над головой и заботиться о своей семье, все средства становятся законными», — уверен один из членов банды.

