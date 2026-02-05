В снегопад остров Попова в Приморье остался без сообщения с материком

Из-за снегопада и сильного ветра остров Попова 5 и 6 февраля остался без регулярного сообщения с Владивостоком: перевозчик отменил несколько рейсов парома «Босфор Восточный» и аэролодки «Север». Об этом сообщила сама паромная переправа и подтвердили в краевом министерстве по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
По данным компании, паром, который ходит между Владивостоком и Попова, 5 февраля не выйдет в рейс в 17:00, а 6 февраля отменён утренний подход в 8:00. Вечерний рейс на пятницу, 6 февраля, пока остаётся в расписании.
Аэролодка «Север», которая могла бы заменить основной судоходный транспорт на линии между островами Попова и Рейнеке, в четверг и пятницу тоже не выйдет в море. Региональное министерство ГО и ЧС пояснило, что лодку поставили в ремонт: на аэроботе обнаружили порывы защитного покрытия баллонов. Пока судно восстанавливают, жителей островов между Попова, Рейнеке и материком возят приморские спасатели на своём транспорте.
Известно, что запасное покрытие для баллонов оперативно заказали на заводе‑изготовителе. Ориентировочный срок устранения неисправности — 10 февраля.
Синоптики ранее предупреждали, что 5 февраля снег в городе будет идти весь день и местами усиливаться, что осложняет движение судов в акватории Владивостока.