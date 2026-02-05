В снегопад остров Попова в Приморье остался без сообщения с материком

Аэролодка «Север», которая могла бы заменить основной судоходный транспорт на линии между островами Попова и Рейнеке, в четверг и пятницу тоже не выйдет в море. Региональное министерство ГО и ЧС пояснило, что лодку поставили в ремонт: на аэроботе обнаружили порывы защитного покрытия баллонов. Пока судно восстанавливают, жителей островов между Попова, Рейнеке и материком возят приморские спасатели на своём транспорте.