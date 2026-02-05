На пожаре в частном доме в Прикамье погиб человек

Утром 4 февраля в деревне Гришунева Кудымкарского муниципального округа на пожаре погиб человек.
— Сообщение о возгорании в частном жилом доме на улице Нагорной поступило в 09.58, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. — Для тушения пожара на место были отправлены 20 человек личного состава и 10 единиц специализированной техники.
Первые прибывшие на место группы установили — огонь почти полностью охватил весь жилой дом. Приблизительно через полчаса — в 10.25 — пожар был локализован. А к 10.35 пламя полностью было ликвидировано. Площадь возгорания составила 72 квадратных метра.
По предварительным данным, один человек самостоятельно покинул здание до приезда пожарных, а второй человек — погиб.