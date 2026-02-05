На пожаре в частном доме в Прикамье погиб человек

— Сообщение о возгорании в частном жилом доме на улице Нагорной поступило в 09.58, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. — Для тушения пожара на место были отправлены 20 человек личного состава и 10 единиц специализированной техники.