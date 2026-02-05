Рейс из Красноярска во Вьетнам вылетел спустя почти двое суток задержки

Ранее сообщалось, что аномальные морозы в Орландо привели к масштабным сбоям в работе аэропорта. Из-за рекордно низкой температуры, опустившейся почти до −4,5°C, в диспетчерской вышке сработала пожарная сигнализация, что привело к её эвакуации и отмене всех рейсов на несколько часов. Полёты удалось возобновить только во второй половине дня, к тому моменту задержки затронули уже более двухсот рейсов.