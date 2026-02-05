Ричмонд
Рейс из Красноярска во Вьетнам вылетел спустя почти двое суток задержки

Рейс авиакомпании Azur Air из Красноярска на вьетнамский остров Фукуок вылетел с задержкой почти в двое суток. Самолёт покинул аэропорт имени Дмитрия Хворостовского 5 февраля в 04:07, говорится в сообщении пресс-службы международного аэропорта Красноярск.

«Рейс ZF2671 вылетел по маршруту Красноярск — Фукуок в 4:07 (00:07 мск)», — отмечается в сообщении.

Вылет в Фукуок, первоначально запланированный на 3 февраля, неоднократно переносился из-за технических неисправностей самолёта, усугублённых сильными морозами. Для выполнения рейса авиакомпании Azur Air пришлось направить резервное судно из Перми.

По данным Роспотребнадзора, из-за срыва рейса пострадали 335 туристов, ведомство готово помочь им в получении компенсации за потерянные дни отдыха. В авиакомпании заверили, что все пассажиры в период ожидания были обеспечены питанием и проживанием в гостинице.

Ранее сообщалось, что аномальные морозы в Орландо привели к масштабным сбоям в работе аэропорта. Из-за рекордно низкой температуры, опустившейся почти до −4,5°C, в диспетчерской вышке сработала пожарная сигнализация, что привело к её эвакуации и отмене всех рейсов на несколько часов. Полёты удалось возобновить только во второй половине дня, к тому моменту задержки затронули уже более двухсот рейсов.

