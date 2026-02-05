В Челябинской области на родителей, подаривших сыну-подростку мопед, завели уголовное дело

Именно родители купили мопед для 14-летнего сына. Обучали его вождению и разрешали кататься. В ноябре прошлого года подросток не справился с управлением и врезался в стену здания.
— Лежащего у стены здания подростка обнаружила местная жительница. Юный чебаркулец с переломами и ушибами был госпитализирован в лечебное учреждение, — рассказали в полиции.
На родителей завели уголовное дело по части 1 статьи 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего). Теперь им может грозить штраф в размере до 80 тысяч рублей, исправительные или принудительные работы, или лишение свободы на срок до одного года.
Ранее мы рассказывали, что в Челябинской области предстанет перед судом 37-летняя женщина, купившая 12-летнему сыну мопед. Мальчик устроил на нём ДТП.