В Челябинской области на родителей, подаривших сыну-подростку мопед, завели уголовное дело

На родителей завели уголовное дело по части 1 статьи 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего). Теперь им может грозить штраф в размере до 80 тысяч рублей, исправительные или принудительные работы, или лишение свободы на срок до одного года.