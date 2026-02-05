ВС защитил право на самооборону при нападении с ножом

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ рассмотрела дело жителя Нижегородской области, осужденного к 8 месяцам ограничения свободы за превышение пределов необходимой обороны.
Согласно материалам дела, в ходе обоюдной ссоры на обвиняемого с ножом напал его оппонент, высказывая угрозы с использованием нецензурной лексики, и фигурант, испугавшись за свою жизнь, выстрелил в него из травматического пистолета, попав в левый глаз.
Суд первой инстанции квалифицировал данные действия как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны.
При этом суд согласился, что потерпевший являлся инициатором конфликта и первым проявил агрессию, однако выбранный обвиняемым способ защиты — применение бесствольного травматического пистолета — явно не соответствовал характеру и степени возникшей опасности.
Позиция ВС
Не является преступлением причинение вреда в состоянии необходимой обороны, если посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, напоминает ВС.
Он уточняет, что непосредственная угроза применения насилия может выражаться, в частности, в высказываниях о намерении немедленно причинить обороняющемуся смерть или вред здоровью, опасный для жизни, в демонстрации нападающим оружия или используемых в его качестве предметов.
Делая вывод о несоразмерности нападения с ножом и защитой пистолетом, мировой суд тем самым не учёл положения ч. 1 ст. 37 УК РФ, содержащей указание на обстоятельства, исключающие преступность деяния, а также разъяснения пункта 10 постановления Пленума ВС РФ от 27 сентября 2012 года, указывает высшая инстанция.
«При защите от общественно опасного посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия (ч. 1 ст. 37 УК РФ), обороняющееся лицо вправе причинить любой по характеру и объёму вред посягающему лицу», — отмечает Пленум ВС.
Таким образом, в данном случае в действиях фигуранта отсутствует состав инкриминированного ему преступления, приходит к выводу высшая инстанция.
В результате Судебная коллегия ВС РФ определила обвинительный приговор отменить, а уголовное дело прекратить и признать за фигурантом право на реабилитацию. Дело № 9-УД25−19-К1.
Алиса Фокс