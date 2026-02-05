ВС защитил право на самооборону при нападении с ножом

Согласно материалам дела, в ходе обоюдной ссоры на обвиняемого с ножом напал его оппонент, высказывая угрозы с использованием нецензурной лексики, и фигурант, испугавшись за свою жизнь, выстрелил в него из травматического пистолета, попав в левый глаз.