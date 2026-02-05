Преступное сообщество грузоперевозчиков разоблачили полицейские Челябинской области

«Сообщество имело четкую структуру и разделение функций: так называемый call-центр, который через интернет-площадки привлекал клиентов и добросовестных перевозчиков, заключая фиктивные договоры от имени подставных фирм и создавая видимость легальной деятельности. Вторая группа обеспечивала конспиративную инфраструктуру: регистрацию юридических лиц и ИП на подставных лиц из числа ведущих асоциальный образ жизни, открытие счетов и контроль финансовых потоков. После накопления долгов эти фирмы ликвидировались для сокрытия следов. Деятельность сообщества была пресечена в июне 2025 года», — пояснили в пресс-службе.