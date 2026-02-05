Преступное сообщество грузоперевозчиков разоблачили полицейские Челябинской области

«Пресечена деятельность разветвленного межрегионального преступного сообщества, специализировавшегося на мошенничестве в сфере грузоперевозок», — сообщает региональный Главк МВД.
Поводом для начала расследования стало обращение представителя челябинской транспортной компании. Фирма-посредник, получив оплату за перевозку груза — 100 тыс. рублей, не рассчиталась с перевозчиком. По данному факту завели уголовное дело по статье «Мошенничество».
Полицейские выяснили, что фирма-посредник оформлена на подставное лицо — 49-летнего ростовчанина, ведущего асоциальный образ жизни.
Согласно разработанной схеме, сотрудники организации, оказывающей посреднические услуги в сфере транспортировки грузов, заключали договоры с фирмами-перевозчиками на доставку товара из одного региона в другой. Взаимодействие осуществлялось по электронной почте, а также через мессенджер. Получив оплату, злоумышленники не производили расчет с перевозчиком.
По всем фактам мошенничеств, подделки документов, а также неправомерного оборота средств платежей и фиктивного образования юридических лиц также были о возбуждены уголовные дела.
Так удалось выйти на крупное межрегиональное преступное сообщество. Установлено, с октября 2022 года по июнь 2025-го его участники дислоцировались на территории Челябинской, Рязанской и Ростовской областей.
«Сообщество имело четкую структуру и разделение функций: так называемый call-центр, который через интернет-площадки привлекал клиентов и добросовестных перевозчиков, заключая фиктивные договоры от имени подставных фирм и создавая видимость легальной деятельности. Вторая группа обеспечивала конспиративную инфраструктуру: регистрацию юридических лиц и ИП на подставных лиц из числа ведущих асоциальный образ жизни, открытие счетов и контроль финансовых потоков. После накопления долгов эти фирмы ликвидировались для сокрытия следов. Деятельность сообщества была пресечена в июне 2025 года», — пояснили в пресс-службе.
Общий ущерб от деятельности сообщества предварительно оценивается не менее чем в 4 млн рублей, в деле порядка 70 эпизодов. На сегодняшний день задержаны семеро участников группы в возрасте от 22 до 53 лет.
В отношении организатора и трех активных участников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении других фигурантов применены меры в виде залога и подписки о невыезде.