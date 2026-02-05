В Казани начался суд по делу об авиакатастрофе с тремя жертвами

В Московском районном суде Казани стартовал процесс по уголовному делу о крушении легкомоторного самолета Cessna-172 в Камском Устье. Трагедия произошла 10 июля 2024 года и привела к гибели трех человек — пилота, а также пассажирки с ее маленькой дочкой.
Обвиняемым по делу проходит владелец воздушного судна и директор авиаклуба. Ему вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, с грубыми нарушениями эксплуатации в сфере воздушного туризма, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. На первом заседании подсудимый свою вину не признал.
Изначально дело рассматривалось в суде Камско-Устьинского района — по месту происшествия, однако позже его перенесли в Казань. С соответствующими ходатайствами выступили обе стороны, указав, что большинство свидетелей проживают в столице Татарстана.
Следствие, опираясь в том числе на заключения Межгосударственного авиационного комитета и данные с бортовых камер, пришло к выводу, что катастрофа произошла из-за самоуверенных действий пилота. По версии обвинения, мужчина выполнял эффектные маневры и элементы воздушной акробатики, создавая нагрузки, на которые самолет не был рассчитан.
Также установлено, что коммерческие полеты с пассажирами проводились без необходимого сертификата эксплуатанта. При этом еще за два года до трагедии суд официально запретил обвиняемому осуществлять экскурсионные полеты до получения этого документа.
После оглашения обвинительного заключения мужчина заявил о своем несогласии с предъявленными ему обвинениями. Его адвокат пояснила, что позиция защиты будет подробно изложена на стадии судебных прений.