В Казани начался суд по делу об авиакатастрофе с тремя жертвами

Обвиняемым по делу проходит владелец воздушного судна и директор авиаклуба. Ему вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, с грубыми нарушениями эксплуатации в сфере воздушного туризма, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. На первом заседании подсудимый свою вину не признал.