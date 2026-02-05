Ричмонд
Двухлетняя россиянка получила тяжелое воспаление в бассейне на отдыхе в Таиланде

Двухлетняя девочка из Санкт-Петербурга попала в тайскую больницу с острым воспалением кишечника после купания в детском бассейне.

Двухлетняя девочка из Санкт-Петербурга попала в тайскую больницу с острым воспалением кишечника после купания в детском бассейне. Об этом сообщает SHOT.

Девочка с мамой зимовала в элитном комплексе TiTle Legendary в районе Бангтао, аренда там стоит 300 тысяч рублей в месяц. Обычно они купались во взрослом бассейне, но в этот раз вода в нём показалась слишком холодной. Малышку пустили в детский бассейн, где та плескалась и лизала воду.

На следующий день девочку начало сильно рвать. Она перестала пить и настолько ослабла, что не могла встать с кровати. В больнице у неё зафиксировали высокий пульс и признаки сильного обезвоживания — кровь на анализ взять не смогли из-за её густоты.

Врачи предварительно диагностировали острый энтерит и поставили капельницу. Сейчас девочка обессилена и почти ничего не ест. Окончательный диагноз и лечение антибиотиками будут назначены после получения результатов анализов.

