Двухлетняя россиянка получила тяжелое воспаление в бассейне на отдыхе в Таиланде

Девочка с мамой зимовала в элитном комплексе TiTle Legendary в районе Бангтао, аренда там стоит 300 тысяч рублей в месяц. Обычно они купались во взрослом бассейне, но в этот раз вода в нём показалась слишком холодной. Малышку пустили в детский бассейн, где та плескалась и лизала воду.