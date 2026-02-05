Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел третий раз за сутки

«Эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 9 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 165 км на северо-запад от вулкана», — говорится в сообщении.
Вулканическая активность Шивелуча сохраняет опасный уровень для авиации: код вулкана остаётся красным. Это значит, что извержения могут представлять серьёзную угрозу для авиаперевозок в регионе. Специалисты продолжают наблюдение за поведением вулкана и отслеживают направление шлейфа пепла, чтобы предупреждать воздушное движение и местное население.
Ранее сообщалось, что вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 4 км. Шлейф пепла простирался на 35 км в западно-юго-западном направлении, что может представлять опасность для низколетящих самолётов. Действующий вулкан находится в 50 км от посёлка Ключи Усть-Камчатского округа и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.
