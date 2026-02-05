В Татарстане водитель легковушки на скорости влетел под фуру и погиб

Как сообщают в Госавтоинспекции Татарстана, ДТП случилось сегодня ночью на трассе М-7. Несмотря на темноту, Toyota ехала с большой скоростью. В какой-то момент машина влетела под фуру, ехавшую впереди.
Водитель погиб на месте.
В Елабужском районе Татарстана Toyota врезалась в фуру MAN. Водитель легкового автомобиля погиб.
Как сообщают в Госавтоинспекции Татарстана, ДТП случилось сегодня ночью на трассе М-7. Несмотря на темноту, Toyota ехала с большой скоростью. В какой-то момент машина влетела под фуру, ехавшую впереди.
Водитель погиб на месте.