В Татарстане водитель легковушки на скорости влетел под фуру и погиб

В Елабужском районе Татарстана Toyota врезалась в фуру MAN. Водитель легкового автомобиля погиб.

Источник: Госавтоинспекция по Республике Татарстан

Как сообщают в Госавтоинспекции Татарстана, ДТП случилось сегодня ночью на трассе М-7. Несмотря на темноту, Toyota ехала с большой скоростью. В какой-то момент машина влетела под фуру, ехавшую впереди.

Водитель погиб на месте.