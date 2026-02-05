«Проклятый ЖК». Под окнами многоэтажки нашли тело несовершеннолетней

Жилой комплекс «Гулливер» в центре Перми привлекает внимание не только высотностью постройки, но и участившимися несчастными случаями на его территории. За последние полгода под окнами многоэтажек уже дважды находили тела. 3 февраля погибшей оказалась несовершеннолетняя. Что известно о трагедии — в материале сайта perm.aif.ru.
Лежала под окнами
Вечером 3 февраля жители «Гулливера» пожаловались на пробки во внутридомовых проездах. А к одному из домов приехали полиция и скорая. Местные жители в общих чатах сообщили, что на улице найдено тело девушки.
«Врачи остановились у 31-этажного дома на Революции, 48 В (“Хэдлайнер”). Соседи говорят, что, скорее всего, здесь погибла девушка», — рассказала сайту perm.aif.ru местная жительница.
В краевом Минздраве подтвердили, что девушка скончалась от полученных травм до приезда скорой помощи. В СУ СКР по Пермскому краю уточнили, что погибшая была несовершеннолетней.
«Следователями СК России устанавливаются обстоятельства гибели несовершеннолетней Свердловском районе Перми», — рассказали в следственном комитете.
Не первый случай
ЖК «Гулливер» построили в 2020 году. Серые высотки с зеркальными панелями появились на улице Революции недалеко от парка Горького. Несмотря на удачное расположение и проект французской компании, жилой комплекс сразу вызывал у пермяков много вопросов. Смущало жителей то, что раньше здесь была психиатрическая больница, а коммунальные сети в районе стадиона «Динамо» устарели и не справляются с нагрузкой многоквартирных домов. А когда на территории «Гулливера» начали происходит несчастные случаи, заговорили люди и о плохой энергетике.
Спустя год после ввода домов в эксплуатацию в жилом комплексе произошла сразу два трагических случая. В сентябре спасатели сняли с козырька тело мужчины, а в ноябре из окна 7 этажа упал 65-летний житель.
В 2023 году под окнами одного из домов вновь заметили тело мужчины. Очевидцы рассказали, что от удара у погибшего отделилась рука.
2025 год добавил в печальную статистику сразу три случая: зимой под окнами ЖК погиб 17-летний школьник, в апреле с четвёртого этажа выпала 11-летняя девочка. А в октябре жильцы увидели разорванное на части тело женщины.
«Аура здесь плохая»
«Хэдлайнер» является одним из самых высоких зданий Перми. В доме 31 этаж, а общая высота чуть-чуть не дотягивает до 100 метров. Пользователи в социальных сетях сначала предполагали, что девушка могла просто прийти в дом и выйти на общий балкон. Но в «Хэдлайнере» таких балконов нет.
По словам жителей «Гулливера», девушка упала с 21 этажа. Одна из соседок рассказала сайту perm.aif.ru, что погибшая проживала в доме вместе с мамой.
«Обычная семья у них была. Она всегда тихая, спокойная, вежливая. Не знаю, как переживут они это все», — поделилась женщина с корреспондентом сайта perm.aif.ru.
Вспомнила местная жительница и о том, что совсем недавно подобный случай произошёл в соседнем доме. Женщина переживает, что комплекс получит не очень хорошую репутацию.
«Это же всё отражается на домах. Аура здесь плохая, видимо, давящая. Какое-то уже проклятое место», — считает одна из жительниц «Гулливера».
Напомним, осенью 2025 года у соседнего дома нашли части тела женщины. Предварительно установлено, что погибшая упала с большой высоты.