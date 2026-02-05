«Проклятый ЖК». Под окнами многоэтажки нашли тело несовершеннолетней

ЖК «Гулливер» построили в 2020 году. Серые высотки с зеркальными панелями появились на улице Революции недалеко от парка Горького. Несмотря на удачное расположение и проект французской компании, жилой комплекс сразу вызывал у пермяков много вопросов. Смущало жителей то, что раньше здесь была психиатрическая больница, а коммунальные сети в районе стадиона «Динамо» устарели и не справляются с нагрузкой многоквартирных домов. А когда на территории «Гулливера» начали происходит несчастные случаи, заговорили люди и о плохой энергетике.