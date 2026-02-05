«Как мне пропёрло!»: Екатеринбуржец чуть не остался без машины из-за вспыхнувшего вейпа

Первые секунды после возгорания вейпа в машине в Екатеринбурге. Видео © Ural Mash.
«Как мне пропёрло!», — удивляется мужчина своему везению.
Оказалось, что у электронной сигареты заклинила кнопка, из-за чего спираль начала нагреваться, раскалилась и подожгла аккумуляторы. Причём сам вейп лежал в «ситроене» уже давно — парень четыре месяца назад кинул его внутрь и благополучно забыл.
Сам автомобиль почти не пострадал, и мужчине предстоит потратиться только на новый коврик и чехол для кресла. А вот опоздай он минут на десять, пришлось бы покупать новую машину.
Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете продажи табака и вейпов в ларьках на остановках общественного транспорта. Ранее такую продукцию нельзя было реализовывать лишь в аэропортах и на вокзалах.
