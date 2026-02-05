Назван грозящий российской школьнице срок за поджог сверстников

Девочка подожгла крышку унитаза в школьном туалете в среду, 4 февраля. После этого она вернулась в класс и метнула внутрь помещения бутылку с зажигательной смесью, а затем набросилась с молотком на одноклассников и учителя. В результате пострадали шестеро человек, пятеро из них — дети. Их госпитализировали. Трое подростков до сих пор находятся в реанимации в тяжелом состоянии.