Назван грозящий российской школьнице срок за поджог сверстников

Школьница, которая подожгла одноклассников в красноярской школе № 153, принесла с собой полную сумку керосина.

Источник: РИА "Новости"

Об этом пишет Telegram-канал Kras Mash.

По данным канала, 14-летняя девочка облила горючей смесью тряпку и бросила ее в класс вместе с бутылкой. По возрасту она попадает под уголовную ответственность — за содеянное ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Девочка подожгла крышку унитаза в школьном туалете в среду, 4 февраля. После этого она вернулась в класс и метнула внутрь помещения бутылку с зажигательной смесью, а затем набросилась с молотком на одноклассников и учителя. В результате пострадали шестеро человек, пятеро из них — дети. Их госпитализировали. Трое подростков до сих пор находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, мотивом преступления стали насмешки одноклассников над школьницей и обидное прозвище.