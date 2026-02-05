Ричмонд
На Алтае двух депутатов заксобрания заподозрили в мошенничестве

Депутатов заксобрания Алтая подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Источник: © РИА Новости

БАРНАУЛ, 5 фев — РИА Новости. Два депутата Алтайского краевого законодательного собрания подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере, сообщило СУСК РФ по региону.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждены уголовные дела в отношении двух депутатов Алтайского краевого законодательного собрания и помощника одного из них. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.

Как уточнили журналистам в ведомстве, речь про заместителя председателя заксобрания Юрия Кропотина и депутата Андрея Чернобая, оба представляют КПРФ.

