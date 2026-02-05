Ричмонд
Жителей и гостей Сочи предупредили о проведении учебных стрельб

Учения со стрельбами запланированы в морпорту Сочи 5 февраля.

Источник: Комсомольская правда

В морском порту Сочи 5 февраля пройдут учения со стрельбами. Об этом жителей гостей курорта предупредили в мэрии.

«5 февраля с 09:00 до 22:00 в морском порту Сочи пройдут учебные стрельбы», — говорится в сообщении администрации курорта.

Отмечается, что перед стартом учений прозвучит речевое оповещение населения. Сочинцев и туристов призывают сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к данным мероприятиям.

«Отработка действий военными — залог нашей с вами безопасности!» — отметили в мэрии Сочи.

Подобные учения регулярно проводятся на курорте. Отработка действий военными также проходит в Новороссийске.