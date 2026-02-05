Омичка умерла после лобового столкновения на трассе

В результате лобового столкновения женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. Мужчина-водитель второго автомобиля, по предварительным данным, не пострадал. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, которые проводят регулировку движения и выясняют все обстоятельства случившегося. Проводится проверка.