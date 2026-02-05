Ричмонд
Омичка умерла после лобового столкновения на трассе

Авария случилась утром 5 февраля на 28-м километре трассы.

Источник: ГУ МВД

На автодороге Омск-Красноярка произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщает УМВД России по Омской области.

Авария случилась утром 5 февраля на 28-м километре трассы. По предварительной версии полиции, 53-летняя водитель автомобиля Chery Tiggo выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Renault под управлением 67-летнего мужчины.

В результате лобового столкновения женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. Мужчина-водитель второго автомобиля, по предварительным данным, не пострадал. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, которые проводят регулировку движения и выясняют все обстоятельства случившегося. Проводится проверка.

Ранее мы сообщали, что СК взял на контроль дело омского полицейского, который сбил ребёнка и уехал.