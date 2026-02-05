Ричмонд
Петербуржцы собрали почти миллион на похороны убитого мальчика Паши

Сбор средств официально объявили закрытым.

Источник: Аргументы и факты

Неравнодушные петербуржцы собрали почти миллион на похороны убитого 9-летнего мальчика Паши. Все усилия будут направлены на организацию достойного прощания.

За несколько дней была собрана сумма в размере 831 тысяча рублей. Об этом сообщается в вк-сообществе «Я выбираю чистый район».

О дате и месте проведения церемонии будет известно позже. Петербуржцев поблагодарили за поддержку и сопереживание.

Напомним, что мальчика похитили 30 января. По предварительным данным, он сел в машину к мужчине, с которым был знаком ранее. На месте похищении Паши создали мемориал.

35-летний подозреваемый в похищении и убийстве был задержан в Псковской области. Он спрятал тело ребенка в водоеме Ломоносовского района, где проживал. Его отправили под стражу до 31 марта.

Известно, что мальчик рос в неблагополучной семье. Он не ходил в школу, как и другие дети в этой семье. Спецкомиссия выяснит, в каких условиях воспитывались несовершеннолетние. Также специалисты оценят действия соответствующих органов.