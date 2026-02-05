В Омской области едва не сгорел двухэтажный дом

В среду, 4 февраля, в деревне Зеленое поле Омского района горел жилой дом и надворные постройки. Сообщение о возгорании поступило в региональное управление МЧС в 11:11.
На момент прибытия первого подразделения ведомства полностью полыхала хозяйственная постройка и кровля дома. Кроме того, существовала угроза перехода огня на жилой дом, который стоит рядом.
Площадь пожара составила 200 «квадратов», его ликвидировали 27 спасателей с помощью шести единиц техники в 14:54. В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают причину происшествия.