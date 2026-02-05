Ричмонд
В Иркутске начались поиски 66-летней Татьяны Кузьменковой

Пенсионерка плохо ориентируется в пространстве.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске начались поиски 66-летней Татьяны Кузьменковой. 5 февраля в полицию обратилась дочь пропавшей сибирячки и рассказала, что ее мать ушла из дома в микрорайоне Лесной и не выходит на связь.

— Известно, что пенсионерка плохо ориентируется в пространстве, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

На вид женщине 60−65 лет, ростом она около 160−165 сантиметров. У сибирячка короткая стрижка, светлые волосы, глаза зеленого цвета. В день пропажи Татьяна была одета в коричневую норковую шубу, сапоги «Аляска» белого цвета, на голове бежевая или красная шапка.

