Поезда между Петербургом и Крымом задерживаются из-за загоревшихся вагонов с бензином

Причиной стал сход вагонов с бензином в Тамбовской области, приведший к пожару, сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».
Из графика выбились поезда:
№ 007 Петербург — Севастополь, отправлением 4 февраля, — на 4 часа;
№ 008 Севастополь — Петербург, отправлением 3 февраля, — на 5 часов.
ЧП на станции Кочетовка-2 в городе Мичуринск Тамбовской области произошло накануне в 15:34. По данным главы региона Евгения Первышова, к утру 5 февраля пожар локализован на площади около 50 кв. м, угроза распространения огня отсутствует. Движение поездов осуществляется в обход района аварии.