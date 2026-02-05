Поезда между Петербургом и Крымом задерживаются из-за загоревшихся вагонов с бензином

ЧП на станции Кочетовка-2 в городе Мичуринск Тамбовской области произошло накануне в 15:34. По данным главы региона Евгения Первышова, к утру 5 февраля пожар локализован на площади около 50 кв. м, угроза распространения огня отсутствует. Движение поездов осуществляется в обход района аварии.