Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поезда между Петербургом и Крымом задерживаются из-за загоревшихся вагонов с бензином

Поезд «Таврия» идущий из Санкт-Петербурга в Севастополь и состав, следующий в обратном направлении задерживаются на несколько часов.

Источник: пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры

Причиной стал сход вагонов с бензином в Тамбовской области, приведший к пожару, сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Из графика выбились поезда:

№ 007 Петербург — Севастополь, отправлением 4 февраля, — на 4 часа;

№ 008 Севастополь — Петербург, отправлением 3 февраля, — на 5 часов.

ЧП на станции Кочетовка-2 в городе Мичуринск Тамбовской области произошло накануне в 15:34. По данным главы региона Евгения Первышова, к утру 5 февраля пожар локализован на площади около 50 кв. м, угроза распространения огня отсутствует. Движение поездов осуществляется в обход района аварии.