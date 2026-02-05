Житель Пермского края посадил непослушного пасынка на цепь

Чтобы исправить ситуацию, мужчина пошел на крайние меры: он ограничил возможность передвижения парню с помощью металлической цепи длиной несколько метров, прикрепив ее к одной из ножек железной кровати. Так ребенок провел целую неделю. Спустя время отчим повторил жестокую воспитательную меру еще на несколько суток.