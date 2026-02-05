Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Пермского края посадил непослушного пасынка на цепь

Мужчину будут судить, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Источник: Комсомольская правда

В Краснокамский городской суд поступило уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в жестоком обращении с десятилетним пасынком. Семейный инцидент произошел полгода назад.

Глава семейства узнал, что его пасынок связался с неблагополучными подростками: ребенок поздно возвращался домой и занимался попрошайничеством.

Чтобы исправить ситуацию, мужчина пошел на крайние меры: он ограничил возможность передвижения парню с помощью металлической цепи длиной несколько метров, прикрепив ее к одной из ножек железной кровати. Так ребенок провел целую неделю. Спустя время отчим повторил жестокую воспитательную меру еще на несколько суток.

После того, как о случившемся стало известно правоохранительным органам, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы лица, заведомо являющегося несовершеннолетним».

Несмотря на то, что отчим утверждал, что имел исключительно добрые намерения и настаивал на гуманности метода, ведь цепь не препятствовала передвижению ребенка по дому и ее снимали на ночь, мужчину будут судить.