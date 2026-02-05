Житель Пермского края посадил непослушного пасынка на цепь

В Краснокамский городской суд поступило уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в жестоком обращении с десятилетним пасынком. Семейный инцидент произошел полгода назад.
Глава семейства узнал, что его пасынок связался с неблагополучными подростками: ребенок поздно возвращался домой и занимался попрошайничеством.
Чтобы исправить ситуацию, мужчина пошел на крайние меры: он ограничил возможность передвижения парню с помощью металлической цепи длиной несколько метров, прикрепив ее к одной из ножек железной кровати. Так ребенок провел целую неделю. Спустя время отчим повторил жестокую воспитательную меру еще на несколько суток.
После того, как о случившемся стало известно правоохранительным органам, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы лица, заведомо являющегося несовершеннолетним».
Несмотря на то, что отчим утверждал, что имел исключительно добрые намерения и настаивал на гуманности метода, ведь цепь не препятствовала передвижению ребенка по дому и ее снимали на ночь, мужчину будут судить.