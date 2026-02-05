Ричмонд
Во Франции семилетний ребёнок угрожал убийством директору школы

Семилетний мальчик во французском городе По направил нож на директора школы во время беседы в учительской.

Источник: Аргументы и факты

Семилетний мальчик во Франции оскорбил директора школы и угрожал убить его ножом, сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на прокуратуру.

Инцидент произошёл в городе По на юго-западе страны. Директора предупредил один из учителей. Утром мужчина встретил ребёнка у класса и повёл его в учительскую, чтобы провести беседу.

Директор посчитал, что мальчик находится в «неадекватном психическом состоянии». Он решил, что ученику необходимо «успокоиться в безопасном месте без окружающих». В учительской, которая также используется как кухня, ребёнок сначала оскорбил взрослого.

После он схватил нож, находившийся рядом с плитой, и направил его на мужчину. В этот момент директор пытался по телефону связаться с опекуном школьника. Школьник положил нож обратно, когда мужчина покинул учительскую. Мальчика задержали.

В ходе беседы в полицейском участке он признался в оскорблениях и угрозах ножом. Ученик заявил, что использовал оружие, «чтобы его перестали ругать». Уголовное дело в отношении ученика решили не возбуждать. При этом директор школы подал жалобу с целью «повышения осведомлённости для помощи ребёнку».

Источники журналистов рассказали, что мальчика с начала года «контролируют» медицинские и социальные службы.

Напомним, 3 февраля сообщалось, что в коммуне Санари-сюр-Мер на юге Франции учащийся колледжа «Гишар» напал с холодным оружием на преподавателя. 60-летняя женщина, получившая ранения, была экстренно доставлена в больницу. Подросток был задержан на месте преступления.