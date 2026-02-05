Во Франции семилетний ребёнок угрожал убийством директору школы

В ходе беседы в полицейском участке он признался в оскорблениях и угрозах ножом. Ученик заявил, что использовал оружие, «чтобы его перестали ругать». Уголовное дело в отношении ученика решили не возбуждать. При этом директор школы подал жалобу с целью «повышения осведомлённости для помощи ребёнку».