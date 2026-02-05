Ричмонд
В Петербурге полиция использовала квадрокоптер для поиска нелегалов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 фев — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга использовала квадрокоптер и служебных собак для выявления нелегальных мигрантов на стройках в Московском районе, по итогам рейда административные протоколы получили 40 человек, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Как отмечается в релизе, рейд затронул несколько стройплощадок на Среднерогатской и Кубинской улицах, где в качестве рабочей силы задействованы иностранные граждане.

«Подготовка к проверке началась с воздуха: с помощью квадрокоптера полицейские осмотрели территории строек, чтобы детально сориентироваться на местности… Затем… служебные собаки тщательно проверили строительные городки и бытовки, обнюхав личные вещи рабочих», — рассказали в ГУМВД.

Всего в рамках рейда полицейские проверили почти 500 иностранных граждан, включая не только выходцев из стран ближнего зарубежья, но и представителей Восточной Азии.

В результате в территориальные отделы полиции доставили около 60 человек, пригласив переводчиков для тех иностранцев, которым языковой барьер помешал предоставить документы, подтверждающие законность их работы в России.

«В отношении 40 иностранцев составлены административные протоколы за несоблюдение требований миграционного законодательства», — добавили в региональном главке МВД.