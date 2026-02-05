В Петербурге полиция использовала квадрокоптер для поиска нелегалов

Как отмечается в релизе, рейд затронул несколько стройплощадок на Среднерогатской и Кубинской улицах, где в качестве рабочей силы задействованы иностранные граждане.
«Подготовка к проверке началась с воздуха: с помощью квадрокоптера полицейские осмотрели территории строек, чтобы детально сориентироваться на местности… Затем… служебные собаки тщательно проверили строительные городки и бытовки, обнюхав личные вещи рабочих», — рассказали в ГУМВД.
Всего в рамках рейда полицейские проверили почти 500 иностранных граждан, включая не только выходцев из стран ближнего зарубежья, но и представителей Восточной Азии.
В результате в территориальные отделы полиции доставили около 60 человек, пригласив переводчиков для тех иностранцев, которым языковой барьер помешал предоставить документы, подтверждающие законность их работы в России.
«В отношении 40 иностранцев составлены административные протоколы за несоблюдение требований миграционного законодательства», — добавили в региональном главке МВД.