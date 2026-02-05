Губернатор Гладков застрял в лифте во время блэкаута в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков оказался заблокирован в лифте из-за масштабного отключения электричества в Белгороде. Об этом он сам рассказал во время прямого эфира, сообщив, что был одним из 77 человек, попавших в такую же ситуацию в тот день.
«Я был одним из 77 людей, которые застряли в лифте. Мне нужно было на совещание, я пытался понять, когда приедет бригада», — пояснил глава региона.
По его словам, на совещание, которое он сам назначил, ему удалось не опоздать благодаря заранее разработанным на этот случай инструкциям.
Ранее Гладков уже сообщал, что в результате атаки по Белгороду и Белгородскому району были зафиксированы повреждения на критически важном энергообъекте.
