Губернатор Гладков застрял в лифте во время блэкаута в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков оказался заблокирован в лифте из-за масштабного отключения электричества в Белгороде. Об этом он сам рассказал во время прямого эфира, сообщив, что был одним из 77 человек, попавших в такую же ситуацию в тот день.