Старики-разбойники: омская полиция поймала 72-летнюю курьершу мошенников

Как выяснилось в ходе допроса старушки, она сама подверглась атакам мошенников и скрупулезно следовала их указаниям. Аферисты позвонили ей якобы из поликлиники, запросили паспортные данные, а затем к разговору подключилась «военная прокуратура». Якобы пенсионерка попала в список обвиняемых в финансировании экстремистской организации. Теперь ей необходимо провести процедуру декларирования: как с ее сбережениями, так и с деньгами других омских пенсионеров.