Старики-разбойники: омская полиция поймала 72-летнюю курьершу мошенников

Необычного курьера телефонных мошенников задержали омские полицейские. Помогала преступникам похищать деньги у доверчивых омичей 72-летняя старушка.
В омскую полицию обратился пенсионер, отдавший 510 тысяч рублей мошенникам. Дедушка пояснил, что к нему за деньгами в качестве курьера мошенников приезжала пожилая женщина. Сотрудники уголовного розыска установили личность курьера, забиравшего деньги. Им оказалась 72-летняя омская пенсионерка.
Как выяснилось в ходе допроса старушки, она сама подверглась атакам мошенников и скрупулезно следовала их указаниям. Аферисты позвонили ей якобы из поликлиники, запросили паспортные данные, а затем к разговору подключилась «военная прокуратура». Якобы пенсионерка попала в список обвиняемых в финансировании экстремистской организации. Теперь ей необходимо провести процедуру декларирования: как с ее сбережениями, так и с деньгами других омских пенсионеров.
Под страхом уголовного преследования омичка садилась в такси, которое вызывали злоумышленники, забирала свертки и передавала уже другим курьерам. Суммы варьировались от 250 до 500 тысяч рублей. Вместе с последней посылкой отдала и свои 100 тысяч рублей. Общий материальный ущерб составил 1 360 000 рублей. Следователи возбудили на разбойницу-старушку уголовное дело по статье «Мошенничество». Срок лишения свободы по этой статье варьируется от 2 до 10 лет в зависимости от тяжести и размера ущерба.