Жительница Башкирии потеряла 18 млн рублей

Вскоре потерпевшую познакомили с «руководителем компании», а затем передали «трейдеру». Под их руководством женщина установила приложение, прошла «обучение» и начала вносить деньги. Сначала суммы были небольшими — 1,5 и 50 тысяч рублей. Убедившись, что на счету в приложении отображаются ее средства, она поверила мошенникам. «Трейдер» убедил потерпевшую, что для высокого дохода нужны крупные вложения. Последовав совету, женщина оформила несколько кредитов, сняла со своих накопительных счетов все деньги и перевела на «инвестиционный кошелек», где видела растущий «баланс».