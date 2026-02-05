Ричмонд
В Москве задержали мужчину, попавшего в ДТП на украденной у ТЦ машине

В результате происшествия никто не пострадал.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который украл оставленный у торгового центра в Москве автомобиль, а потом попал на нем в ДТП, бросил его и скрылся. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«Оперативники уголовного розыска ОМВД по району Орехово-Борисово Северное города Москвы задержали подозреваемого — 29-летнего жителя Вологодской области», — сказали, а пресс-службе.

В ГУ МВД рассказали, что жительница столицы отдала автомобиль в пользование своему родственнику. Он приехал в торговый центр на Ореховом бульваре, оставил автомобиль с запущенным двигателем и отправился в магазин. «Выйдя через несколько минут, [он] обнаружил пропажу, сообщил сестре, после чего она обратилась в полицию. Предварительная сумма ущерба составила 3,2 млн рублей», — добавили в главке.

Как установили полицейские, злоумышленник совершил ДТП, после чего, бросив похищенную машину, скрылся. В результате ДТП никто не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже.