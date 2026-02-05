В Москве задержали мужчину, попавшего в ДТП на украденной у ТЦ машине

В ГУ МВД рассказали, что жительница столицы отдала автомобиль в пользование своему родственнику. Он приехал в торговый центр на Ореховом бульваре, оставил автомобиль с запущенным двигателем и отправился в магазин. «Выйдя через несколько минут, [он] обнаружил пропажу, сообщил сестре, после чего она обратилась в полицию. Предварительная сумма ущерба составила 3,2 млн рублей», — добавили в главке.