В Москве задержали мужчину, попавшего в ДТП на украденной у ТЦ машине

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который украл оставленный у торгового центра в Москве автомобиль, а потом попал на нем в ДТП, бросил его и скрылся. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
«Оперативники уголовного розыска ОМВД по району Орехово-Борисово Северное города Москвы задержали подозреваемого — 29-летнего жителя Вологодской области», — сказали, а пресс-службе.
В ГУ МВД рассказали, что жительница столицы отдала автомобиль в пользование своему родственнику. Он приехал в торговый центр на Ореховом бульваре, оставил автомобиль с запущенным двигателем и отправился в магазин. «Выйдя через несколько минут, [он] обнаружил пропажу, сообщил сестре, после чего она обратилась в полицию. Предварительная сумма ущерба составила 3,2 млн рублей», — добавили в главке.
Как установили полицейские, злоумышленник совершил ДТП, после чего, бросив похищенную машину, скрылся. В результате ДТП никто не пострадал.
Возбуждено уголовное дело по статье о краже.