Маляр упала с высоты в аэропорту Благовещенска и скончалась

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура заявила, что маляр, осуществлявшая работы в здании нового терминала аэропорта Благовещенск, упала с высоты, после чего скончалась.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура заявила, что маляр, осуществлявшая работы в здании нового терминала аэропорта Благовещенск, упала с высоты, после чего скончалась. ЧП произошло 4 февраля, говорится в Telegram.

Как уточняется, прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства в сфере охраны труда.

Меры прокурорского реагирования планируется принять, если для того будут основания.

