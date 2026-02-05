Маляр упала с высоты в аэропорту Благовещенска и скончалась

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура заявила, что маляр, осуществлявшая работы в здании нового терминала аэропорта Благовещенск, упала с высоты, после чего скончалась. ЧП произошло 4 февраля, говорится в Telegram.
Как уточняется, прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства в сфере охраны труда.
Меры прокурорского реагирования планируется принять, если для того будут основания.
