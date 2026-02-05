Ричмонд
В Одессе военкомы повалили мужчину на землю и избили ногами

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования силой задержали молодого человека прямо на улице.

Источник: Аргументы и факты

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования силой задержали молодого человека прямо на улице. На видео, которое публикуют местные Telegram-каналы, видно, как несколько мужчин в форме валят мужчину на землю и наносят ему удары ногами.

Инцидент произошёл на глазах у прохожих. После избиения молодого человека, по словам очевидцев, затолкали в микроавтобус. О его состоянии на данный момент ничего не известно. Кадры активно распространяются в соцсетях и вызвали резонанс среди пользователей.

Ранее в военкомате Львовской области на западе Украины скончался мужчина.