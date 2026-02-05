Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отец, выбросивший трехлетнюю девочку с балкона в Уфе, попросил прощения

Уфимца, выбросившего дочь из окна, направят на принудительное лечение.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе мужчина, выбросивший собственную маленькую дочь из окна, принес ей свои извинения. Как сообщает телеграм-канал «Честный репортаж», уфимца, которого доставили в Орджоникидзевский районный суд, заявил, что теперь понимает весь ужас случившегося, и попросил прощения.

Напомним, следствие по громкому делу завершено. По данным Следственного комитета республики, утром 9 октября 2025 года в квартире на четвертом этаже дома по улице Ульяновых отец жестоко избил свою малолетнюю дочь, а затем выбросил ее с балкона. Ребенок выжил чудом, получив тяжелую черепно-мозговую травму. Спасти девочку удалось только благодаря оперативной помощи медиков.

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством. Специалисты пришли к выводу, что во время совершения преступления и в настоящий момент он не способен понимать смысл своих действий и их опасность для общества, а также контролировать себя. Эксперты рекомендовали поместить его в специализированную психиатрическую клинику на стационарное лечение.

Теперь материалы уголовного дела направлены в суд, который должен решить вопрос о применении к обвиняемому принудительных мер медицинского характера.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.