Отец, выбросивший трехлетнюю девочку с балкона в Уфе, попросил прощения

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством. Специалисты пришли к выводу, что во время совершения преступления и в настоящий момент он не способен понимать смысл своих действий и их опасность для общества, а также контролировать себя. Эксперты рекомендовали поместить его в специализированную психиатрическую клинику на стационарное лечение.