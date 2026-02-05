Двоих мужчин задержали за конфликт с пневматом на лестничной площадке в Приморском районе

Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия и задержали пятерых фигурантов конфликта: четырех мужчин в возрасте от 22 до 47 лет, включая двоих ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, а также 35-летнюю местную жительницу. Всех задержанных доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.