Пять человек пострадали из-за удара ВСУ по жилому дому в Ровеньках

Пять человек получили ранения в результате удара украинского БПЛА по многоквартирному дому в Ровеньках в ЛНР, сообщил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.
«Ранения получили пять человек — многодетная семья. Самому маленькому ребенку 5 месяцев, еще двум — 7 и 3 года. Все взрослые и дети доставлены в больницу», — говорится в его публикации.
Как отмечает Пасечник, из-за удара ВСУ в многоквартирном доме повреждены остекление и фасад здания. На месте происшествия работают следователи.
