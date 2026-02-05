Ричмонд
В селе под Новосибирском рухнула крыша новой школы: СК возбудил дело

НОВОСИБИРСК, 5 февраля, ФедералПресс. В школе села Репьево Тогучинского района Новосибирской области произошло частичное обрушение кровли. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Обрушился участок стропильной системы площадью около 100 квадратных метров. Стены и перекрытия здания не повреждены, жертв и пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе.

Причиной инцидента, по предварительной информации, стали действия рабочих, привлеченных для очистки крыши от снега. Глава района Тогучинского района Сергей Пыхтин сообщил в своем телеграм-канале, что ситуация находится под его личным контролем.

«Мы приложим все усилия, чтобы в кратчайшие сроки провести необходимый ремонт и устранить все последствия инцидента», — сообщил глава рейона.

В результате происшествия занятия в школе, где учатся 130 детей, отменены. После случившегося ЧП в селе Репьево, следователи уже возбудили уголовное дело по статье халатность.

«В настоящее время место происшествия выехала следственная группа. По уголовному делу будет назначена судебная строительная экспертиза, которая установит причины обрушения. В общеобразовательном учреждении изъята вся необходимая документация», — отметили в пресс-службе.

Напомним, что в конце января в Новосибирске произошло обрушение здания торгового центра. В результате один человек погиб и несколько пострадали.