Новосибирца осудили за незаконную вырубку сосен на 360 тысяч рублей

Болотнинский районный суд вынес приговор 30-летнему жителю региона, признав его виновным в незаконной рубке деревьев. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Установлено, что 10 августа 2025 года мужчина без разрешительных документов спилил 5 сосен в лесу Болотнинского лесничества с помощью бензопилы. Общий объём древесины составил 7,83 кубометра, а ущерб, причинённый Министерству природных ресурсов и экологии Новосибирской области, превысил 360 тысяч рублей.
Срубленные деревья он вывез на своём тракторе для личного использования. Суд назначил подсудимому 3 года условно. С него взыскан весь материальный ущерб, а в доход государства конфискованы трактор «ЮМЗ-6Л» и бензопила «JONSER», использованные при совершении преступления.
