Новосибирца осудили за незаконную вырубку сосен на 360 тысяч рублей

Срубленные деревья он вывез на своём тракторе для личного использования. Суд назначил подсудимому 3 года условно. С него взыскан весь материальный ущерб, а в доход государства конфискованы трактор «ЮМЗ-6Л» и бензопила «JONSER», использованные при совершении преступления.