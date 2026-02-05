Ричмонд
Новосибирца осудили за незаконную вырубку сосен на 360 тысяч рублей

С него взыскан весь материальный ущерб, а в доход государства конфискованы трактор «ЮМЗ-6Л» и бензопила «JONSER».

Источник: Freepik

Болотнинский районный суд вынес приговор 30-летнему жителю региона, признав его виновным в незаконной рубке деревьев. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Установлено, что 10 августа 2025 года мужчина без разрешительных документов спилил 5 сосен в лесу Болотнинского лесничества с помощью бензопилы. Общий объём древесины составил 7,83 кубометра, а ущерб, причинённый Министерству природных ресурсов и экологии Новосибирской области, превысил 360 тысяч рублей.

Срубленные деревья он вывез на своём тракторе для личного использования. Суд назначил подсудимому 3 года условно. С него взыскан весь материальный ущерб, а в доход государства конфискованы трактор «ЮМЗ-6Л» и бензопила «JONSER», использованные при совершении преступления.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что мужчину в Новосибирской области судят за незаконную вырубку леса.