В Москве ветеринары достали иглу длиной 10 см из пасти девятилетнего кота Барсика

Девятилетний кот Барсик оказался на операционном столе после тревожных симптомов: питомец метался, а его челюсти не смыкались. Врачи Донской ветклиники в Москве быстро поняли причину — между зубами застряла швейная игла длиной больше 10 сантиметров. Острый предмет встал поперёк пасти, причиняя животному острую боль, передаёт «Москва 24».

Хирургу Алексею Дёмину потребовалось всего несколько секунд, чтобы извлечь иглу вместе с ниткой. Операция была проведена с помощью наркоза. Ветеринары объяснили: кошки часто играют с нитками, но из-за шиповатого языка с направленными внутрь щетинками выплюнуть линейный предмет они не могут — он невольно затягивается внутрь. В этот раз удача сыграла на стороне Барсика: игла оказалась слишком большой для проглатывания и застряла в пасти, не успев проникнуть в ЖКТ.

Врачи предупреждают: иглы с ниткой — одна из самых коварных бытовых угроз для кошек. Такие предметы способны пробить стенку кишечника, переместиться к другим органам или образовать внутри тела смертоносный «клубок». При подозрении на проглатывание нельзя давать слабительное, трясти питомца или пытаться вытащить нитку — это усугубит травму. Единственное верное решение: ограничить подвижность животного и срочно везти в клинику.

А ранее с похожей проблемой к ветеринарам попал кокер-спаниель по кличке Вольт. Собака съела иглу. Кроме того, во время осмотра терапевт обнаружила, что из заднего прохода животного торчит швейная нитка. Рентген подтвердил, что к нитке прикреплена игла, которая беспрепятственно прошла весь ЖКТ и застряла в прямой кишке.

