В Москве ветеринары достали иглу длиной 10 см из пасти девятилетнего кота Барсика

Хирургу Алексею Дёмину потребовалось всего несколько секунд, чтобы извлечь иглу вместе с ниткой. Операция была проведена с помощью наркоза. Ветеринары объяснили: кошки часто играют с нитками, но из-за шиповатого языка с направленными внутрь щетинками выплюнуть линейный предмет они не могут — он невольно затягивается внутрь. В этот раз удача сыграла на стороне Барсика: игла оказалась слишком большой для проглатывания и застряла в пасти, не успев проникнуть в ЖКТ.