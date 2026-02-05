В Москве ветеринары достали иглу длиной 10 см из пасти девятилетнего кота Барсика

Хирургу Алексею Дёмину потребовалось всего несколько секунд, чтобы извлечь иглу вместе с ниткой. Операция была проведена с помощью наркоза. Ветеринары объяснили: кошки часто играют с нитками, но из-за шиповатого языка с направленными внутрь щетинками выплюнуть линейный предмет они не могут — он невольно затягивается внутрь. В этот раз удача сыграла на стороне Барсика: игла оказалась слишком большой для проглатывания и застряла в пасти, не успев проникнуть в ЖКТ.
Врачи предупреждают: иглы с ниткой — одна из самых коварных бытовых угроз для кошек. Такие предметы способны пробить стенку кишечника, переместиться к другим органам или образовать внутри тела смертоносный «клубок». При подозрении на проглатывание нельзя давать слабительное, трясти питомца или пытаться вытащить нитку — это усугубит травму. Единственное верное решение: ограничить подвижность животного и срочно везти в клинику.
А ранее с похожей проблемой к ветеринарам попал кокер-спаниель по кличке Вольт. Собака съела иглу. Кроме того, во время осмотра терапевт обнаружила, что из заднего прохода животного торчит швейная нитка. Рентген подтвердил, что к нитке прикреплена игла, которая беспрепятственно прошла весь ЖКТ и застряла в прямой кишке.
