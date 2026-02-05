В США задержали «неуловимого деда» из России, который держит в страхе весь Майами

По данным SHOT, 71-летнего пенсионера Вячеслава Михайлова приняли после очередного дебоша. Мужчина сильно выпил, сел за руль и подрезал на дороге 79-летнего американца в Майами. Деды вышли из авто на разборки возле русского магазина «Матрёшка», завязалась перепалка. Вячеслав пригрозил пожилому мужчине, а затем ударил его несколько раз по лицу. После этого невероятные приключения пенсионера не закончились: он отправился на местный рынок, который оказался закрыт. Но это не смутило деда: он выломал дверь, украл еду и уехал домой.
Поздно вечером к пенсионеру нагрянула полиция, его задержали. Вячеславу предъявили обвинение сразу по трём статьям: нанесение тяжкого вреда лицу старше 65 лет, незаконное проникновение на рынок и вождение авто в нетрезвом виде. По первому нарушению деду отказали в выходе под залог — избиение пенсионеров в США является уголовным преступлением первой степени. По остальным деяниям мужичок избежал заключения под стражу, заплатив в сумме 800 долларов (≈ 62 тысячи рублей). Сейчас российскому деду грозит тюрьма до 30 лет и штраф 10к (≈ 800к ₽).
71-летний пенсионер Михайлов — местная «звезда» в Майами, живёт в элитном районе Санни-Айлс-Бич возле роскошного пляжа Голден-бич. Мужик постоянно конфликтует с жителями: устраивает с ними разборки, но каждый раз выходит сухим из воды. «Неуловимый дед», как его прозвали местные, около шести раз попадал под арест, однако всегда избегал наказания благодаря деньгам. На этот раз не фортануло.