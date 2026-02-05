В США задержали «неуловимого деда» из России, который держит в страхе весь Майами

По данным SHOT, 71-летнего пенсионера Вячеслава Михайлова приняли после очередного дебоша. Мужчина сильно выпил, сел за руль и подрезал на дороге 79-летнего американца в Майами. Деды вышли из авто на разборки возле русского магазина «Матрёшка», завязалась перепалка. Вячеслав пригрозил пожилому мужчине, а затем ударил его несколько раз по лицу. После этого невероятные приключения пенсионера не закончились: он отправился на местный рынок, который оказался закрыт. Но это не смутило деда: он выломал дверь, украл еду и уехал домой.