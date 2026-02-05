Виктор Батурин после освобождения из колонии остался должен 23 млн рублей

Бизнесмен с 1999 по 2005 год был первым вице-президентом ЗАО «Интеко». В 2013 году его приговорили к семи годам общего режима и штрафу 700 тыс. руб. за мошенничество с векселями «Интеко». В 2016 году Верховный суд Калмыкии смягчил приговор, заменив неотбытую часть наказания штрафом. В 2021 году предпринимателя снова арестовали. По версии следствия, он пытался похитить принадлежащие Елене Батуриной 25% акций «Интеко» на 14 млрд руб. с помощью фальшивых документов.