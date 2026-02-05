Поезда в Крым и в обратном направлении задерживаются на 5−7 часов

В среду днем в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. Сообщалось о возгорании пяти вагонов. Позднее стало известно, что горит 11 цистерн с бензином и пять с газом.