Поезда в Крым и в обратном направлении задерживаются на 5−7 часов

В Крым:
· № 068 Москва — Симферополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 7,5 часов.
· № 195 Москва — Симферополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 7 часов.
· № 007 Санкт-Петербург — Севастополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 5 часов.
· № 092 Москва — Севастополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 5 часов.
Из Крыма:
· № 008 Севастополь — Санкт-Петербург, отправлением 3 февраля, задерживается на 5 часов.
· № 068 Симферополь — Москва, отправлением 3 февраля, задерживается на 6 часов.
· № 196 Симферополь — Москва, отправлением 3 февраля, задерживается на 4,5 часа.
· № 092 Севастополь — Москва, отправлением 3 февраля, задерживается на 7 часов.
«Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути. Пассажиры поездов, которые задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой», — проинформировали в компании.
По информации РЖД, после восстановления движения на станции Кочетовка через барьерное место пропущено 27 пассажирских поездов дальнего следования. 7 поездов уже прибыли к местам назначения.
«На время ликвидации последствий схода грузовых вагонов и возгорания на станции Кочетовка пропуск поезд осуществляется по временной схеме через грузовой парк станции со сниженной скоростью с использованием тепловозов», — добавили в РЖД.
Железнодорожники принимают все необходимые меры, чтобы сократить отставание от графика.
В среду днем в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. Сообщалось о возгорании пяти вагонов. Позднее стало известно, что горит 11 цистерн с бензином и пять с газом.