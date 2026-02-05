Работавшего на Украину российского хакера приговорили к 16 годам колонии

Кемеровский областной суд вынес обвинительный приговор российскому гражданину А. П. Смирнову. Его признали виновным в государственной измене и атаках на российскую информационную инфраструктуру по заданию украинских спецслужб. Осужденный получил 16 лет лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.