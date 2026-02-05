Работавшего на Украину российского хакера приговорили к 16 годам колонии

Кемеровский областной суд вынес обвинительный приговор российскому гражданину А. П. Смирнову. Его признали виновным в государственной измене и атаках на российскую информационную инфраструктуру по заданию украинских спецслужб. Осужденный получил 16 лет лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
Как установило следствие, фигурант дела вступил в Telegram-группу украинской террористической организации, которая запрещена на территории РФ. Действуя в их интересах, хакер атаковал российские информационные ресурсы с помощью вредоносных программ. В ФСБ уточнили, что это привело к нарушению работы объектов критической информационной инфраструктуры страны.
Действия Смирнова квалифицировали сразу по трем статьям УК РФ, включая госизмену и взлом критически важных информационных объектов. Приговор уже вступил в законную силу. Помимо основного срока, осужденному назначен штраф в размере 100 тысяч рублей и ограничение свободы на один год после освобождения.
В спецслужбе отметили, что украинская сторона не снижает активности по вербовке россиян в соцсетях и мессенджерах для совершения диверсий. Ведомство напомнило об уголовной ответственности за помощь противнику, которая предусматривает вплоть до пожизненного заключения.