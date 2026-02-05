Что известно о задержанном в Эстонии судне с экипажем из России

Саушкин отметил, что в территориальных водах к ответственности могут привлекаться любые корабли независимо от того, граждане каких стран составляют их экипажи. Он подчеркнул, что задержание и досмотр судна не является нарушением морского права, и добавил, что в случае доказательств нарушений Эстония может возбудить уголовное дело. Если же доказательств вины не найдется, то контейнеровоз просто отпустят. Собеседник «Ведомостей» добавил, что экипажу поможет консульская поддержка и контакты МИД с адвокатами россиян.