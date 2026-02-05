Что известно о задержанном в Эстонии судне с экипажем из России

Как происходило задержание Baltic Spirit
Задержание контейнеровоза Baltic Spirit произошло вечером 3 февраля. Судно следовало из Эквадора в Санкт-Петербург под багамским флагом. Об аресте судна сообщил Налогово-таможенный департамент Эстонии. В заявлении ведомства, размещенном на официальном сайте, уточнялось, что перехват контейнеровоза был осуществлен в ходе операции полиции и военно-морского флота. На борт высадились бойцы эстонского спецназа, а затем специалисты Налогово-таможенного департамента.
Экипаж контейнеровоза состоит из 23 россиян. Команда не оказывала сопротивления при задержании и согласилась на сотрудничество с эстонскими властями.
Причиной задержания Baltic Spirit эстонские правоохранители назвали связь с контрабандой из Эквадора.
Начальник отряда эстонского спецназа Марек Аас добавил, что на судне будут искать наркотики.
Реакция МИД РФ
На контакт с задержанными моряками вышли дипломаты российского посольства в Таллине.
«Посольство поддерживает связь с капитаном и экипажем», — рассказали представители дипломатического ведомства «Ленте.ру». В посольстве уточнили, что судно транспортировали в порт Мууга.
По поводу задержания россиян и судна выступила с заявлением официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Наша страна будет реагировать соразмерно рискам и угрозам, которые исходят от Эстонии. Пока что эстонцы не осмеливаются применять свое новое так называемое законодательство в отношении судов под российским флагом», — сообщила она на брифинге журналистам.
Захарова добавила, что в Эстонии с апреля 2025 года вступил в силу закон, разрешающий силам обороны перехват и потопление гражданских судов в случае, если они несут угрозу критической инфраструктуры. Она уточнила, что этот документ нарушает международное право, в частности Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года.
Дипломат призвала Эстонию следовать нормам морского права и заявила, что российский МИД будет «внимательно следить за этой ситуацией».
Мнения
Парламентарий высказал уверенность, что инцидент с контейнеровозом объясняется политическими мотивами и связан с кураторством Великобритании.
По мнению Андрея Колесника, Москва может применить практику сопровождения военных кораблей, чтобы исключить захват судов недружественными странами. Парламентарий также считает необходимым поднять вопрос об аресте кораблей в «Группе двадцати». При этом он добавил, что в Европе стали игнорировать язык дипломатии.
Адвокат, партнер практики уголовно-правовой защиты бизнеса BGP Litigation Денис Саушкин в беседе с «Ведомостями» уточнил, что морское право и общий принцип территориальности позволяет судам любой страны независимо от флага беспрепятственно следовать в территориальных водах, если они не нарушают законодательство государства, в чьих территориальных водах они находятся.
Он объяснил, что в российских территориальных водах действуют положения Уголовного кодекса РФ.
Саушкин отметил, что в территориальных водах к ответственности могут привлекаться любые корабли независимо от того, граждане каких стран составляют их экипажи. Он подчеркнул, что задержание и досмотр судна не является нарушением морского права, и добавил, что в случае доказательств нарушений Эстония может возбудить уголовное дело. Если же доказательств вины не найдется, то контейнеровоз просто отпустят. Собеседник «Ведомостей» добавил, что экипажу поможет консульская поддержка и контакты МИД с адвокатами россиян.