В Новосибирске задержан мужчина, сбросивший знакомого с балкона

По версии следствия, вечером 1 февраля 2026 года в одной из квартир района компания знакомых распивала алкоголь. Между двумя мужчинами возник конфликт, переросший в драку. Обвиняемый избил 24-летнего потерпевшего, а затем сбросил его с балкона 15-го этажа. Мужчина скончался на месте.