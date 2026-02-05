Ричмонд
В Новосибирске задержан мужчина, сбросивший знакомого с балкона

Обвиняемый избил 24-летнего потерпевшего, а затем сбросил его с балкона 15-го этажа. Мужчина скончался на месте.

Источник: РИА "Новости"

Следственные органы по Первомайскому району Новосибирска возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя. Его обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, вечером 1 февраля 2026 года в одной из квартир района компания знакомых распивала алкоголь. Между двумя мужчинами возник конфликт, переросший в драку. Обвиняемый избил 24-летнего потерпевшего, а затем сбросил его с балкона 15-го этажа. Мужчина скончался на месте.

Фигурант был оперативно задержан сотрудниками СК и полиции. Суд по ходатайству следователя избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.