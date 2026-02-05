На Кубани виновнику ДТП с тремя погибшими грозит до 7 лет лишения свободы

В июле 2025 года в темное время суток 22-летний фигурант на «Ладе» ехал по федеральной трассе из Новороссийска в сторону Краснодара. В салоне находилось три пассажира.
Поворачивая налево вне перекрестка, он не уступил дорогу встречному транспорту, создав помеху. В результате произошло столкновение с мотоциклом «Honda VTX 1800».
На месте погибли водитель и пассажир мотоцикла и человек, находившийся на переднем сидении машины виновника ДТП. Тяжкие телесные повреждения получил пассажир с заднего сиденья.
В надзорном ведомстве подчеркнули, что причиной аварии явилось нарушение водителем автомобиля требований ПДД.
В настоящее время уголовное дело направлено в Абинский суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит семилетний срок.
Напомним, под Анапой вахтовый автобус опрокинулся из-за гололедицы и сильного ветра. ДТП произошло между поселками Нижняя Гостагайка и Виноградным. Водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и перевернулось. Пострадавшему оказана необходимая помощь.