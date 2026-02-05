Шесть уголовных дел возбуждено в Минске за взятки

В поле зрения оперативников из подразделений по борьбе с экономическими преступлениями попали должностные лица госорганизаций. Проверку проводили сотрудники ГУБЭП МВД, территориальных подразделений УБЭП минской милиции.
«Управление по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Генеральной прокуратуры возбудило шесть уголовных дел о получении взяток должностными лицами государственных организаций, в том числе дорожно-строительных, по ч.1 и ч.2 ст. 430 Уголовного кодекса», — рассказала Нагорная.
По ее словам, деньги передавали подозреваемым за благоприятное решение вопросов, связанных с выбором предприятия в качестве поставщика комплектующих для обслуживания дорожно-строительной техники, заключении с ним соответствующих договоров и их оплате.
Кроме этого, «откаты» подозреваемые получали за решение вопросов о принятии выполненных работ, за подписание актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ, оперативной оплате выполненных работ.
Суммы взяток составляли до 12 тыс. рублей.
По ее словам, в ходе доследственной проверки были добыты материалы, подтверждающие вину подозреваемых в совершении коррупционных преступлений, в организациях были изъяты документы в том числе о банковских расчетах и бухгалтерском учете.
«Подозреваемые полностью признали факты взяточничества и обязались возместить полученный преступным путем доход», — сказала Нагорная.
Для организации предварительного расследования уголовные дела направлены в Следственный комитет. Ход расследования данных уголовных дел о коррупции Генеральная прокуратура взяла на контроль.