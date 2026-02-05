Полиция британских баз на Кипре расследует смерть экс-главы «Уралкалия»

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Полиция британских баз на Кипре расследует обстоятельства и причину смерти экс-главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера, сообщили РИА Новости в пресс-службе базы «Акротири».
Ранее в среду знакомый российского бизнесмена Алексей Дозорцев сообщил РИА Новости, что ДНК-тест подтвердил, что найденное на Кипре тело принадлежит Баумгертнеру, экспертиза завершена.
«Обстоятельства его смерти, а также причина смерти в настоящее время расследуются уголовным отделом полиции баз “Акротири” и “Декелия”», — сообщила представитель пресс-службы.
Местонахождение Баумгертнера было неизвестно с 7 января, полиция Кипра с 11 января вела масштабные поиски. Позже, 14 января, местный житель обнаружил неопознанное тело мужчины в районе поисков в прибрежной зоне деревни Авдиму — недалеко от места, откуда исходил последний сигнал телефона предпринимателя. Эта местность подпадает под юрисдикцию британской военной базы «Акротири», там же проводили вскрытие найденного тела.