Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция британских баз на Кипре расследует смерть экс-главы «Уралкалия»

РИА Новости: полиция британских баз на Кипре расследует смерть Баумгертнера.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Полиция британских баз на Кипре расследует обстоятельства и причину смерти экс-главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера, сообщили РИА Новости в пресс-службе базы «Акротири».

Ранее в среду знакомый российского бизнесмена Алексей Дозорцев сообщил РИА Новости, что ДНК-тест подтвердил, что найденное на Кипре тело принадлежит Баумгертнеру, экспертиза завершена.

«Обстоятельства его смерти, а также причина смерти в настоящее время расследуются уголовным отделом полиции баз “Акротири” и “Декелия”», — сообщила представитель пресс-службы.

Местонахождение Баумгертнера было неизвестно с 7 января, полиция Кипра с 11 января вела масштабные поиски. Позже, 14 января, местный житель обнаружил неопознанное тело мужчины в районе поисков в прибрежной зоне деревни Авдиму — недалеко от места, откуда исходил последний сигнал телефона предпринимателя. Эта местность подпадает под юрисдикцию британской военной базы «Акротири», там же проводили вскрытие найденного тела.