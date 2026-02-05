В Стерлитамаке экс-директор школы обвиняется в поборах с подчиненных

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, фигурант уголовного дела за несколько лет получил более 350 тыс. руб. от пятерых подчиненных «за общее покровительство и попустительство по службе, неприменение мер ответственности в случае возможных нарушений в будущем», отмечается в сообщении.