В Севастополе пенсионер выстрелил в мастера из-за плохого ремонта котла

Как установили правоохранители, перед новогодними праздниками пенсионер решил отремонтировать сломавшийся газовый котел. Через интернет он нашел 31-летнего мастера, который согласился выполнить работы за 20 тысяч рублей. Несмотря на оплату и проведенный ремонт, оборудование так и не заработало.