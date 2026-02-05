В Севастополе пенсионер выстрелил в мастера из-за плохого ремонта котла

Полицейские Севастополя задержали 67-летнего местного жителя, который выстрелил в ногу мастеру по ремонту газового оборудования, сообщает пресс-служба УМВД по городу.
Инцидент произошел из-за конфликта по поводу некачественно выполненной работы.
Как установили правоохранители, перед новогодними праздниками пенсионер решил отремонтировать сломавшийся газовый котел. Через интернет он нашел 31-летнего мастера, который согласился выполнить работы за 20 тысяч рублей. Несмотря на оплату и проведенный ремонт, оборудование так и не заработало.
Пожилой севастополец обратился к специалисту с претензией. Тот приехал повторно и после осмотра заявил, что требуются дополнительные средства на запчасти. Это возмутило заказчика, который потребовал вернуть деньги. Получив отказ, пенсионер достал из шкафа револьвер и выстрелил в ногу мастеру.
«Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Балаклавскому району злоумышленник был задержан. За причинение вреда здоровью в отношении него отделом дознания возбуждено уголовное дело по п. “з” ч. 2 ст. 112 УК РФ», — говорится в сообщении.
Также выяснилось, что револьвер мужчина хранил незаконно. По его словам, оружие он нашел во время прогулки в горах Балаклавского района. По факту незаконного хранения возбуждено дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.