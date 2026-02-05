Под Алматы фура насмерть сбила мужчину на неосвещенной трассе

При движении в сторону Алматы на 59-м км фура Man совершила наезд на мужчину. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
Как известно, мужчина переходил дорогу в неположенном месте. К тому же трасса освещается лишь от фар проезжающих машин. По словам водителя, пешехода он заметил в последний момент. К сожалению, избежать наезда водителю не удалось.
Теперь стражам порядка Алматинской области предстоит узнать все обстоятельства трагедии.
Также известно, что в Алматы вечером 4 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших. Авария случилась на проспекте Назарбаева, напротив Французского дома, на участке между улицами Сатпаева и Абая.